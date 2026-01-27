Invita Parques y Jardines a último Taller de Poda de la Temporada 2025

Publicidad - LB2 -

La capacitación se realizará el 31 de enero y busca promover prácticas adecuadas para el cuidado del arbolado urbano.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines invitó a la ciudadanía a participar en el segundo Taller de Poda del 2026, el cual será el último de la temporada, programado para el próximo sábado 31 de enero.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que la capacitación se llevará a cabo en el auditorio de la Dirección General de Protección Civil, ubicado en el cruce de la avenida Heroico Colegio Militar y calle 5 de Mayo, en un horario de 9:00 a 11:00 de la mañana.

El funcionario explicó que el objetivo principal de estos talleres es fomentar el cuidado adecuado del arbolado urbano, destacando que en las cuatro ediciones previas se registró una asistencia total de 412 personas, con un promedio superior a 100 participantes por sesión.

Indicó que la capacitación está dirigida tanto a la ciudadanía en general como a personas que se dedican profesionalmente a trabajos de poda, con el fin de mejorar las prácticas que se realizan en espacios públicos y en viviendas particulares.

Zamarrón Saldaña señaló que, a diferencia de años anteriores, los talleres ya no son únicamente teóricos, sino que ahora incluyen una fase práctica, lo que permite a los asistentes aplicar directamente las técnicas correctas de poda.

“El principal objetivo es concientizar a la población sobre la importancia de realizar podas adecuadas, ya que cuando se hacen correctamente benefician la salud de los árboles; una poda mal ejecutada puede poner en riesgo su vida y reducir su longevidad”.

Asimismo, exhortó a la población que requiera este tipo de servicios a contratar personal acreditado, identificado con un tarjetón oficial que se otorga a quienes concluyen la capacitación, como una medida para garantizar trabajos responsables y seguros.

De manera complementaria, el titular de Parques y Jardines informó que, a solicitud de la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente, se impartirá un Taller de Poda adicional dirigido a habitantes del Valle de Juárez, con el propósito de acercar esta capacitación a quienes no pueden trasladarse a la ciudad.

Este curso se realizará el 4 de febrero, en un horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en la Coordinadora del Suroriente, en San Isidro, como parte de las acciones para fortalecer la cultura del cuidado del arbolado urbano en distintos sectores del municipio.

