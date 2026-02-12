Invita Municipio al Iron Woman Challenge 2026, primer rodeo femenil en Juárez

Publicidad - LB2 -

Evento se realizará el 7 de marzo en el Lienzo Charro y será a beneficio de Ecocanis.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal anunció la realización del Iron Woman Challenge 2026, considerado el primer rodeo exclusivamente femenil en la ciudad, programado para el próximo 7 de marzo a partir de las 14:00 horas en el Lienzo Charro Adolfo López Mateos.

El evento reunirá a más de 30 competidoras en categorías infantil, juvenil y abierta, y se desarrollará a beneficio del Centro Educativo Canino Albergue Ecocanis, con el objetivo de vincular el deporte con una causa social.

Durante la presentación, la regidora Mayra Castillo Tapia señaló que la actividad representa un espacio de reconocimiento al liderazgo y disciplina de las mujeres en disciplinas tradicionalmente dominadas por hombres.

“Este evento promueve la igualdad de oportunidades y la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos”.

El programa incluirá suertes como carrera de polos, barriles, amarre de novillo, lazo sencillo, amarre de chiva, bulldogueo, jineteo de toros y prueba de bandera, de acuerdo con organizadoras y representantes del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física.

Además del componente deportivo, el Iron Woman Challenge integrará actividades culturales y sociales. Se contará con la participación de más de 16 etnias que ofrecerán artesanías y gastronomía tradicional, así como presentaciones de la compañía de danza folclórica Ortiguera y la academia especializada Rodeo Queen Academy.

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez anunció que se sumará con exposición fotográfica, intervención de murales y talleres de cultura popular, con el propósito de visibilizar el papel de la mujer en la frontera.

La organización del evento involucra a distintas dependencias municipales y asociaciones civiles, en una iniciativa que combina deporte, arte y tradiciones, además de impulsar el bienestar animal mediante el apoyo al albergue Ecocanis.

