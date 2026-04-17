Invita Municipio a visitar el Biblioavión en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Espacio interactivo ofrece lectura digital y actividades educativas para toda la población.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Educación Municipal invita a la ciudadanía a conocer el Biblioavión, un espacio educativo que combina tecnología y aprendizaje para fomentar la lectura en un entorno interactivo.

El titular de la dependencia, Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, explicó que este recinto está instalado dentro de un avión Boeing 737 serie 300, acondicionado para ofrecer libros digitales, contenidos audiovisuales y diversas dinámicas educativas.

- Publicidad - HP1

El Biblioavión se encuentra ubicado sobre la avenida Heroico Colegio Militar y calle Moctezuma, y brinda atención de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas, mientras que sábados y domingos extiende su servicio de 9:00 a 17:00 horas.

El espacio está diseñado para recibir tanto visitas escolares como público en general, lo que permite ampliar su alcance como herramienta de aprendizaje accesible en la ciudad.

Para instituciones educativas interesadas en recorridos guiados, se habilitó el número telefónico 656 737 0600, mediante el cual se pueden agendar visitas organizadas.

El funcionario destacó que este proyecto representa una alternativa innovadora para incentivar el hábito de la lectura y el interés por el conocimiento, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal busca diversificar las opciones educativas y acercar espacios formativos a la población juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.