Analizan donación de predios al IMSS para centros infantiles en Ciudad Juárez

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Comisión edilicia revisa terrenos donde se construyen espacios de cuidado para la niñez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores del Ayuntamiento de Ciudad Juárez analizan la donación de terrenos municipales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el objetivo de consolidar la construcción de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en la ciudad.

Durante una reunión de la Comisión de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales, encabezada por la regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez, se revisó junto con autoridades municipales la viabilidad de otorgar en donación dos predios que actualmente forman parte de estos proyectos.

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Los espacios se ubican en el fraccionamiento Las Gladiolas etapa 2 y en Sendero San Isidro etapa 8, con superficies que en conjunto permitirán fortalecer la infraestructura destinada al cuidado y desarrollo infantil.

De acuerdo con lo expuesto, ambos terrenos corresponden a áreas que ya están siendo utilizadas para la construcción de los centros, por lo que la donación permitiría regularizar su situación jurídica y garantizar la continuidad de las obras.

Los predios eran considerados excedentes municipales, pero tras estudios técnicos fueron incorporados formalmente al patrimonio del Ayuntamiento, lo que habilita el proceso legal para su eventual transferencia al IMSS.

La coordinadora de la comisión señaló que esta acción busca brindar certeza jurídica a los proyectos y facilitar su operación en beneficio de las familias juarenses, especialmente de niñas y niños que accederán a estos espacios.

El análisis forma parte del proceso administrativo previo a su eventual aprobación, por lo que la propuesta deberá continuar su trámite ante el Cabildo para definir su autorización final.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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