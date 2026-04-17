Impulsan recuperación de espacios con programa “El Barrio Se Activa” en Ciudad Juárez

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Jornada comunitaria en Parajes de San Juan busca fomentar participación vecinal y convivencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez anunció la implementación del programa “El Barrio Se Activa” en el fraccionamiento Parajes de San Juan, como parte de una estrategia para recuperar espacios públicos y fortalecer la convivencia comunitaria.

La actividad se llevará a cabo el próximo lunes 20 de abril a las 09:00 horas en el Parque Comunitario Monte Everest, ubicado sobre Paseo de Oriente, donde se realizarán labores de limpieza y acciones de urbanismo táctico en la cancha deportiva.

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El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, señaló que estas intervenciones buscan promover la apropiación de los espacios por parte de los vecinos, generando entornos más seguros y funcionales.

“Este programa busca que las y los vecinos se apropien de sus espacios, los cuiden y los conviertan en puntos de encuentro seguros y activos”

El funcionario indicó que el programa forma parte de una política integral que impulsa actividades culturales, deportivas y sociales en distintas colonias, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias.

Las acciones contemplan la participación directa de la comunidad, lo que permite fortalecer el tejido social y generar resultados sostenibles en el tiempo.

La iniciativa es coordinada por la Dirección General de Centros Comunitarios y la Coordinación de Desarrollo Cultural, dependencias que buscan acercar programas de intervención urbana a zonas con alta participación vecinal.

El Gobierno Municipal invitó a los habitantes del sector a sumarse a la jornada, con el propósito de contribuir a la transformación y mantenimiento de su entorno comunitario.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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