Invita Municipio a realizar trámites antes del asueto del 16 de septiembre

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Invita Municipio a realizar trámites ates del asueto del 16 de septiembr

Las oficinas municipales suspenderán labores el miércoles 16; actividades administrativas se reanudarán el jueves 17.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía que tenga trámites pendientes en distintas dependencias a realizarlos este martes 15 de septiembre o acudir a partir del jueves 17, debido a que el miércoles 16 será día inhábil para empleados municipales.

La directora de Recursos Humanos, María Cristina Alcántar Duarte, informó que la suspensión de labores se establece con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia de México.

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El 16 de septiembre está contemplado como día de descanso obligatorio en el artículo 47 del Reglamento Interior que fija las Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos del Municipio de Juárez.

Por ello, la funcionaria recomendó a la ciudadanía tomar en cuenta esta disposición y anticipar cualquier trámite, solicitud de atención o gestión que requiera realizar de manera presencial en oficinas municipales.

Las actividades administrativas se retomarán el jueves 17 de septiembre, en los horarios establecidos por cada una de las dependencias municipales.

Alcántar Duarte aclaró que la suspensión no aplica para el personal que, por necesidades del servicio a la comunidad, debe laborar conforme a sus roles establecidos.

Entre las áreas que mantendrán operaciones se encuentran Seguridad Pública Municipal, Seguridad Vial y Protección Civil, incluyendo personal de Bomberos y Rescate.

Estas corporaciones continuarán con atención a la comunidad durante el día inhábil, de acuerdo con los esquemas de servicio diseñados para garantizar seguridad, vigilancia y respuesta ante emergencias.

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