    enero 12, 2026 | 18:04
    Invita Municipio a pagar el Predial y aprovechar descuentos durante el primer trimestre de 2026

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    En enero se aplica un descuento de hasta 15% por contribuyente cumplido y pronto pago.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal exhortó a las y los juarenses a cumplir con el pago del Impuesto Predial y aprovechar los descuentos vigentes durante el primer trimestre de 2026, como parte de la estrategia para fortalecer las finanzas públicas y garantizar la continuidad de servicios y obras en la ciudad.

    El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar destacó que el pago oportuno de esta contribución permite dar continuidad a servicios públicos esenciales y a proyectos de infraestructura urbana que impactan directamente en la calidad de vida de las familias.

    La directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que durante el mes de enero se mantiene un descuento total del 15 por ciento, resultado de la combinación de dos estímulos fiscales: Contribuyente Cumplido y pronto pago.

    Detalló que el incentivo por Contribuyente Cumplido equivale a un 3 por ciento, aplicable a quienes no registran adeudos de años anteriores, mientras que el pronto pago otorga un beneficio adicional del 12 por ciento durante enero.

    Para el mes de febrero, explicó, el descuento total será del 10 por ciento, y en marzo se mantendrá un estímulo del 5 por ciento, con el propósito de incentivar el cumplimiento durante los primeros tres meses del año.

    Romero Aguilar indicó que el pago del Predial puede realizarse en las cajas autorizadas del Gobierno Municipal, en instituciones bancarias, a través del portal oficial del Municipio, mediante la aplicación Juárez Conectado y en tiendas de autoservicio, facilitando distintas opciones para la ciudadanía.

    Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró el llamado a la población a aprovechar los descuentos vigentes y contribuir al desarrollo de Ciudad Juárez mediante el pago oportuno del Impuesto Predial.

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
