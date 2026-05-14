Invita IPACULT a recorrer exposición fotográfica sobre pueblos originarios

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“Tradición, Color y Matices” permanece abierta al público en el CEMPO de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía a visitar la exposición fotográfica “Tradición, Color y Matices”, instalada en el Centro Municipal de Pueblos Originarios (CEMPO) como parte de las acciones para promover y reconocer la diversidad cultural de las comunidades indígenas.

La muestra reúne imágenes captadas por las y los fotógrafos Alberto Pereda, Diana Lucía Molina Díaz, Frederick Thierry Palafox, Gloria Marina Juárez, Lorena Borja y Lucero E. Díaz.

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A través de las fotografías se documentan escenas relacionadas con la vida cotidiana, rituales, oficios y expresiones culturales de distintas comunidades originarias del país.

La exposición pone especial énfasis en las mujeres rarámuri, destacando su papel como creadoras, portadoras de saberes y representantes vivas de las tradiciones culturales.

IPACULT señaló que la muestra busca fortalecer la memoria colectiva y reconocer las raíces que continúan dando identidad a las comunidades originarias asentadas en Ciudad Juárez.

Además de recorrer la exposición, las y los visitantes podrán conocer las actividades y productos que ofrece el CEMPO, espacio comunitario atendido por integrantes de pueblos indígenas establecidos en la ciudad.

En el lugar se comercializan productos artesanales y tradicionales como bisutería, pinole, hierbas medicinales, prendas de vestir y alimentos típicos, entre ellos sopes, gorditas, tamales y atole.

La exposición “Tradición, Color y Matices” permanece abierta al público en las instalaciones del CEMPO, ubicadas en la calle Santos Degollado número 716, en la Zona Centro, frente a la Gran Plaza Juan Gabriel.

Con esta actividad, el Gobierno Municipal y el IPACULT reiteraron su compromiso de impulsar espacios culturales que promuevan el reconocimiento de las comunidades originarias y fortalezcan la identidad colectiva en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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