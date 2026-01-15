Invita IPACULT a inscribirse a talleres de la Academia Municipal de las Artes

Publicidad - LB2 -

La oferta educativa incluye más de 14 disciplinas artísticas para todas las edades durante el semestre enero–junio 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) lanzó la invitación a la comunidad juarense para inscribirse a los talleres de la Academia Municipal de las Artes (AMA) correspondientes al semestre enero–junio 2026, cuyo periodo de registro permanecerá abierto durante todo el mes de enero.

Durante una conferencia de prensa, la encargada de despacho de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, explicó que la Academia tiene como objetivo difundir la oferta educativa artística, fortalecer el acceso a la cultura y brindar formación inicial a niñas, niños, adolescentes y personas adultas.

“Estamos muy próximos a iniciar actividades y queremos invitar a toda la comunidad juarense a participar en la gran oferta de talleres artísticos de la Academia Municipal de las Artes”, expresó la funcionaria.

Olivas subrayó que el IPACULT mantiene un enfoque de inclusión y acceso equitativo, por lo que la Academia cuenta con becas dirigidas a mujeres en el arte, así como apoyos para personas pertenecientes a pueblos originarios, con el propósito de que el arte sea una oportunidad accesible y no un privilegio.

Por su parte, Ángela Gastélum, directora de Investigación y Documentación del IPACULT, informó que para este semestre la Academia contará con más de 14 talleres activos, entre ellos Teatro, Ballet, Break Dance, Piano, Guitarra, Canto, Violín, Dibujo y Pintura, Batería, Solfeo, Fotografía, Saxofón y Chelo, además de la próxima apertura del taller de Escultura, derivado de la alta demanda.

Las clases están dirigidas a principiantes, niveles intermedios y avanzados, por lo que no es necesario contar con experiencia previa, ya que el personal docente evalúa a las y los alumnos para ubicarlos en el nivel correspondiente.

Las actividades iniciarán el lunes 19 de enero de 2026, aunque las inscripciones continuarán abiertas durante todo el mes. Los talleres se impartirán en turno vespertino, de lunes a viernes, en las instalaciones de la Academia Municipal de las Artes, ubicadas en calle Ignacio Ramírez 319, esquina con avenida Vicente Guerrero, colonia Partido Romero.

El costo del semestre es de 2 mil 306 pesos, pago único que cubre hasta julio, mes en el que se realiza el cierre del ciclo con presentaciones artísticas y participación en festivales. Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al WhatsApp institucional 656 855 72 78.

