Invita Gobierno del Estado a participar en foro para mejorar el Parque Central

Publicidad - LB2 -

Autoridades buscan recoger propuestas ciudadanas para fortalecer servicios, infraestructura y espacios de convivencia en el recinto.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado convocó a la comunidad juarense a participar en el “Foro Ciudadano” del Parque Central, un espacio de consulta que busca recopilar propuestas, necesidades y opiniones de la población para orientar futuras acciones de mejoramiento en este importante pulmón urbano de la ciudad.

La actividad se realizará el próximo 27 de junio a las 9:30 de la mañana en la Casa del Agrónomo, ubicada dentro del Parque Central, y estará abierta a toda la ciudadanía sin necesidad de registro previo.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con el coordinador general del Parque Central, Rafael Butchart, el objetivo del encuentro es generar un espacio de diálogo directo entre autoridades y usuarios del parque para conocer las inquietudes de la comunidad y analizar posibles proyectos que puedan desarrollarse durante la actual administración.

“Este foro fue pensado para que la ciudadanía pueda expresar lo que espera en mejora del recinto”.

El evento iniciará con una serie de exposiciones a cargo del personal del parque, quienes presentarán las acciones de mantenimiento, conservación y mejora que actualmente se ejecutan, así como los proyectos que se encuentran en desarrollo para fortalecer la infraestructura y los servicios disponibles.

Posteriormente se llevarán a cabo mesas temáticas de discusión enfocadas en distintos aspectos de la operación y desarrollo del Parque Central, con el propósito de fomentar la participación activa de los asistentes.

La primera mesa abordará temas relacionados con flora, fauna y mantenimiento, incluyendo cuidado veterinario, educación ambiental, huertos educativos y conservación de áreas verdes.

La segunda estará enfocada en aspectos operativos como seguridad, atención al usuario y protección civil, mientras que la tercera analizará actividades deportivas, culturales, clubes y espacios de convivencia comunitaria.

Las autoridades estatales señalaron que las propuestas, sugerencias, dudas y observaciones que surjan durante el foro serán consideradas para fortalecer la planeación y el desarrollo futuro del parque.

El Gobierno del Estado reiteró la invitación a las familias juarenses para participar en este ejercicio de consulta pública, cuyo propósito es incorporar la visión ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con uno de los espacios recreativos más importantes de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.