Invita Gobierno del Estado a jornadas de vacunación en plazas comerciales de Ciudad Juárez

Autoridades de salud aplicarán vacunas contra sarampión, influenza, COVID-19 y neumococo durante los fines de semana de marzo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Salud, invitó a la población de Ciudad Juárez a participar en las jornadas de vacunación que se realizarán durante los fines de semana de marzo en diversas plazas comerciales, con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades.

Las autoridades sanitarias informaron que estas actividades buscan proteger la salud de niñas, niños y población en general, mediante la aplicación gratuita de distintas vacunas.

El director del Distrito de Salud II Juárez, Rogelio Covarrubias, señaló que desde el inicio de la estrategia de control del sarampión se han aplicado más de 400 mil dosis de vacuna triple y doble viral en la ciudad, gracias al trabajo coordinado entre hospitales, centros de salud y brigadas de vacunación.

“La vacunación es una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades, por lo que invitamos a la población a acudir a los módulos donde las dosis se aplican de manera segura y gratuita”.

La responsable del área de Epidemiología, Carolina Preciado, informó que hasta el 5 de marzo se han confirmado 12 mil 379 casos en México, de los cuales 4 mil 529 se registran en el estado de Chihuahua, principalmente en niñas y niños de entre 1 y 4 años, seguidos por el grupo de 5 a 9 años, además de casos en personas de 25 a 39 años.

La funcionaria explicó que el personal de urgencias epidemiológicas mantiene vigilancia y acciones de control, que incluyen jornadas de vacunación y visitas domiciliarias cuando se detecta un caso sospechoso, con el fin de identificar a personas susceptibles a contraer la enfermedad.

Durante las jornadas también se aplicarán vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo, con el propósito de ampliar la protección de la población frente a enfermedades respiratorias propias de la temporada.

Los módulos de vacunación estarán disponibles de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en distintos centros comerciales de la ciudad durante los siguientes fines de semana:

6, 7 y 8 de marzo: Plaza Alameda Iglesias, Plaza Río Grande, Plaza Juárez y Mi Plaza Libramiento.

13, 14 y 15 de marzo: Plaza Las Américas, Mi Plaza Libramiento, Plaza Sendero, Plaza Las Torres y Plaza Las Misiones.

20, 21 y 22 de marzo: Plaza Gran Patio, Plaza Jilotepec, Plaza Sendero y Plaza Galerías Tec.

27, 28 y 29 de marzo: Plaza San Lorenzo, Plaza Mi Talamás, Plaza Las Américas y Plaza Juárez.

