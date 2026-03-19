Entrega Maru Campos obras de infraestructura por más de 54 mdp en Rosales

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Proyectos incluyen carretera, espacios deportivos y vialidades en la región centro-sur de Chihuahua.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó la entrega de obras de infraestructura en el municipio de Rosales, con una inversión superior a los 54 millones de pesos, como parte de la estrategia estatal de desarrollo regional.

Entre las principales acciones destaca la rehabilitación de la carretera Meoqui-Rosales-Presa Francisco I. Madero, realizada con una inversión de más de 44.5 millones de pesos, dentro de los proyectos contemplados en la Estrategia Estatal de Conectividad.

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Además, se llevó a cabo la pavimentación de la calle Tlaxcala en la cabecera municipal, así como la rehabilitación de la Unidad Deportiva de Congregación Ortiz, obra que contó con recursos por 4 millones de pesos.

Durante el evento, la mandataria informó también sobre el reacondicionamiento de 13 caminos vecinales, así como la mejora de tramos carreteros que conectan con municipios como Delicias, Meoqui, Saucillo, Julimes y Naica.

“Decidimos gobernar para el futuro, para dejar obras con trascendencia y legado”

La gobernadora destacó que estas acciones buscan fortalecer la movilidad, conectividad y espacios públicos, como parte de una política orientada al desarrollo de las comunidades.

En el caso de la Unidad Deportiva, subrayó su impacto en la convivencia social, al considerarla un espacio clave para el desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

Autoridades municipales señalaron que estas obras contribuyen a la construcción de entornos saludables y al fortalecimiento del tejido social, mediante infraestructura que promueve la actividad física y la integración comunitaria.

Las acciones forman parte de un paquete de inversión estatal enfocado en atender necesidades prioritarias y mejorar la calidad de vida en la región centro-sur de Chihuahua.

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