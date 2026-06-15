Invita Estado a disfrutar el partido México vs Corea del Sur en el Parque Central

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La transmisión del encuentro mundialista incluirá actividades recreativas, rifas y un torneo de videojuegos para las familias juarenses.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado anunció que el próximo jueves 18 de junio el Parque Central será sede de la transmisión del partido entre las selecciones de México y Corea del Sur, correspondiente a la Copa Mundial de Futbol 2026.

La proyección se realizará en una megapantalla instalada en la Concha Acústica del lado poniente del parque, espacio que ha sido acondicionado para ofrecer una experiencia similar a la de un estadio y fomentar la convivencia familiar en torno al evento deportivo.

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Las actividades previas comenzarán a las 17:00 horas con dinámicas recreativas, rifas y concursos dirigidos a los asistentes, mientras que la transmisión del encuentro iniciará a las 19:00 horas.

La administración del recinto informó que entre las actividades programadas se contempla la entrega de obsequios, cortesías para las atracciones del parque y un torneo del videojuego FIFA, con el objetivo de generar un ambiente festivo para personas de todas las edades.

El espacio contará con pasto sintético, porterías y un sistema de sonido de alta definición, además de una zona techada con sombra y aire acondicionado para brindar mayor comodidad a los asistentes.

Las autoridades señalaron que las familias podrán ingresar con alimentos para consumo personal, incluyendo pizzas y carne asada, con el propósito de fortalecer la convivencia durante la jornada deportiva.

El coordinador del Parque Central, Rafael Butchart, recordó que durante la transmisión del partido inaugural del Mundial se registró una asistencia aproximada de 600 personas, por lo que se espera una importante participación ciudadana en esta nueva actividad.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado para convertir al Parque Central en un espacio de encuentro comunitario mediante actividades culturales, recreativas y deportivas.

Con este tipo de eventos, las autoridades buscan ofrecer alternativas de esparcimiento gratuitas y seguras para las familias de Ciudad Juárez durante el desarrollo de la justa mundialista.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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