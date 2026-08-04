Maru Campos inaugura Sala Museográfica Miguel Hidalgo para fortalecer el turismo en Parral

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El nuevo recinto reúne una colección de armas, documentos y obras de arte del siglo XIX como parte del corredor turístico de la región sur.

Hidalgo del Parral, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos inauguró la Sala Museográfica “Miguel Hidalgo” en la Plaza de la Identidad de Hidalgo del Parral, un nuevo espacio cultural que se integrará al corredor turístico de la región sur del estado y que busca preservar y difundir parte de la historia nacional y regional.

El recinto alberga el repositorio de la Galería de Armas, un acervo conformado por armamento utilizado durante el siglo XIX, además de uniformes, objetos históricos, obras de arte y documentos antiguos que muestran distintos aspectos del periodo que condujo a la Independencia de México.

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“Estamos aquí para abrir una conversación entre el pasado, presente y el futuro. Para abrir las puertas a una parte de nuestra gran historia”.

Durante la ceremonia, la mandataria estatal destacó que el espacio busca fomentar la reflexión sobre las luchas que hicieron posible la Independencia, al tiempo que invitó a la población a mantener viva la memoria de Miguel Hidalgo y Costilla y de quienes participaron en ese movimiento histórico.

“Hoy en día la batalla se libra en la formación de nuestras niñas y niños, en acercar servicios y políticas públicas a quienes más lo necesitan. Así como Hidalgo luchó por la libertad de México, a nosotros nos corresponde defender las condiciones que sí hacen posible esas garantías”.

La creación de la Sala Museográfica fue posible mediante la colaboración entre la Secretaría de Cultura del Estado y la Dirección de Cultura del Municipio. Entre sus principales atractivos destacan un busto de bronce elaborado por el artista Víctor Hugo Yáñez mediante la técnica de cera perdida, esculturas de Eduardo Molina, pinturas, lanzas, armamento antiguo y una serie de semblanzas gráficas sobre Miguel Hidalgo y hechos relevantes de la historia regional.

Tras la inauguración, Maru Campos realizó un recorrido por las instalaciones acompañada por la secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez, así como autoridades estatales y municipales. La visita coincidió con las actividades conmemorativas por los 400 años de la fundación de Hidalgo del Parral, en cuyo marco la gobernadora reiteró la importancia de fortalecer la identidad histórica y cultural del municipio.

Durante el acto, Alejandra Enríquez señaló que este proyecto forma parte de la estrategia estatal para impulsar el desarrollo cultural en la región sur, junto con otras acciones como la exhibición de la colección “Alma de Montaña”, de la muralista Aurora Reyes, y la inversión destinada al fortalecimiento de la infraestructura teatral en la ciudad.

Al evento también asistieron el representante de la 42/a Zona Militar, Ángel Núñez; el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, y el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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