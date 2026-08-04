Invita Estado a actividades por aniversario luctuoso de Juan Gabriel en Ciudad Juárez

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Con charlas y conciertos gratuitos, conmemorarán durante agosto el legado artístico de Juan Gabriel en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, presentó la agenda de actividades que se realizará durante agosto en Ciudad Juárez para conmemorar el décimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel.

La programación se desarrollará en colaboración con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y busca reconocer la trayectoria de Alberto Aguilera Valadez, así como su vínculo con la historia, la identidad y la memoria cultural de esta frontera.

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De acuerdo con la Secretaría de Cultura, la agenda fue diseñada para acercar a la comunidad a distintas expresiones artísticas y reflexivas en torno a la vida y obra del cantautor, considerado una de las figuras más influyentes de la música popular mexicana.

Las actividades contemplan un ciclo de seis charlas en las que se abordarán diversas dimensiones de Juan Gabriel, entre ellas su música, su relación con la frontera, su influencia en el cine, la cultura popular, las artes visuales y la diversidad.

Las conferencias se llevarán a cabo del 7 al 22 de agosto, a las 18:00 horas, en la Sala de Usos Múltiples del Centro Cultural Universitario y en el Teatro Experimental Octavio Trías del Centro Cultural Paso del Norte. La entrada será libre para todo el público.

Como parte de la conmemoración, los días 27 y 28 de agosto se realizarán dos conciertos homenaje con la participación de la Orquesta Sinfónica de la UACJ, el Mariachi de la UACJ y la Orquesta Sinfónica de la UACH.

Durante estas presentaciones, las agrupaciones interpretarán algunos de los temas más representativos del repertorio de Juan Gabriel, cuya obra mantiene una presencia significativa en la memoria colectiva de Ciudad Juárez y del país.

La entrada a ambos conciertos será gratuita mediante boletaje. Las personas interesadas podrán obtener sus accesos en la taquilla del Centro Cultural Paso del Norte y en el Centro Cultural de las Fronteras, a cambio de la donación de un juguete nuevo o en buen estado, no bélico y que no utilice baterías.

Los artículos recaudados serán destinados a la campaña Santa Bombero del Heroico Cuerpo de Bomberos de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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