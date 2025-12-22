Invita Ecología a usar el Punto Limpio para la disposición responsable de residuos

Publicidad - LB2 -

El espacio permite desechar desde llantas y electrónicos hasta aceites y medicamentos caducos en un solo lugar.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Con el objetivo de reducir la contaminación y fomentar el manejo adecuado de residuos, la Dirección de Ecología exhortó a la ciudadanía a utilizar el Punto Limpio número 1, ubicado en las instalaciones de la dependencia municipal, donde es posible disponer de diversos desechos de forma responsable.

El titular de la dependencia, César Díaz Gutiérrez, informó que en este espacio se reciben llantas, tiliches, plásticos, cartón, vidrio, pilas alcalinas, aceite vegetal, aceite de motor, medicamentos caducos y basura electrónica, concentrando en un solo sitio materiales que requieren un destino final específico.

El funcionario explicó que el Punto Limpio lleva varios meses en operación y que, pese a que inicialmente se preveía una baja afluencia por su ubicación, la respuesta ciudadana ha superado las expectativas.

“La participación ha sido tan positiva que semanalmente se retiran hasta tres contenedores completamente llenos”, señaló.

Díaz Gutiérrez destacó que este comportamiento refleja un alto nivel de responsabilidad ambiental por parte de las y los juarenses, quienes han adoptado el Punto Limpio como una alternativa real para evitar que estos residuos terminen en la vía pública o en tiraderos clandestinos.

Asimismo, dio a conocer que ya se trabaja en la adecuación de una nueva caseta sobre la avenida Universidad, la cual permitirá la correcta disposición de residuos de mayor volumen, como colchones y ramas de árboles.

El Punto Limpio opera de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en las instalaciones de la Dirección de Ecología, ubicadas en avenida Heroico Colegio Militar número 1725, esquina con avenida Universidad, en la colonia Chamizal.

