Invita DABA a jornada de adopciones y colecta en Día de las Buenas Acciones

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Más de 80 animales estarán disponibles este domingo en actividades familiares y de bienestar animal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) invitó a la ciudadanía a participar en la jornada por el Día de las Buenas Acciones, que se llevará a cabo este domingo con actividades de adopción y colecta de croquetas.

El evento se realizará en las instalaciones de la dependencia en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, con el objetivo de facilitar la adopción responsable a personas que no pueden acudir entre semana.

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Durante la jornada estarán disponibles más de 60 perros y 25 gatos, todos en condiciones óptimas para integrarse a un hogar, ya que cuentan con esterilización, vacunación, desparasitación y microchip.

“Estamos abriendo para que la gente que esté interesado en adoptar un gatito o un perrito y no pueda acudir entre semana asista este domingo”

Además de las adopciones, se llevará a cabo una colecta de croquetas para fortalecer el banco de alimentos de la dependencia, el cual apoya a refugios y rescatistas independientes que atienden a animales en situación vulnerable.

Las autoridades informaron que para adoptar es necesario presentar identificación oficial, comprobante de domicilio y llevar correa o transportadora, como parte del proceso de responsabilidad.

El evento también incluirá actividades dirigidas a niñas y niños, como narración de cuentos relacionados con el bienestar animal, con el fin de fomentar la cultura de cuidado y respeto hacia los animales desde edades tempranas.

La dependencia reiteró el llamado a la comunidad a sumarse a esta iniciativa y convertir las acciones en favor de los animales en una práctica constante.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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