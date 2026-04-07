Invita DABA a donar croquetas para apoyar a refugios y rescatistas

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Colecta se realizará del 6 al 10 de abril en dos puntos de acopio en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) lanzó una campaña de donación de croquetas con el objetivo de apoyar a refugios y rescatistas independientes que atienden a animales en situación vulnerable.

La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, informó que la colecta se llevará a cabo del 6 al 10 de abril, en el marco del Día Internacional de las Buenas Acciones, y los insumos recabados serán destinados al Banco de Alimentos de la institución.

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Las personas interesadas pueden acudir a realizar sus donativos de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:30 de la tarde, en dos ubicaciones: las instalaciones de DABA dentro del Parque El Chamizal y el Centro de Bienestar Animal, ubicado en la colonia Santa Rosa.

“Cada granito de ayuda cuenta, con el apoyo de la ciudadanía se puede hacer la gran diferencia para muchos animalitos que lo necesitan”, señaló la funcionaria.

La campaña busca fortalecer la atención a animales en condición de abandono, mediante el respaldo directo a quienes se encargan de su cuidado y resguardo en la ciudad.

Las autoridades exhortaron a la población a sumarse a esta iniciativa solidaria, que tiene como propósito mejorar las condiciones de vida de perros y gatos en situación vulnerable en Ciudad Juárez.

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