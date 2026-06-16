Afirma Pérez Cuéllar que comparecencia en Congreso aclaró adeudo histórico de ISR

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El alcalde sostuvo que el Municipio corrigió procesos administrativos para evitar nuevas diferencias fiscales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar aseguró que su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado permitió aclarar el origen y la atención que el Gobierno Municipal ha dado al adeudo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) heredado de administraciones anteriores.

Durante una rueda de prensa, el alcalde explicó que presentó documentación oficial y respondió a los cuestionamientos formulados por legisladores, además de detallar las acciones emprendidas para atender los adeudos fiscales detectados al inicio de su gestión.

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Pérez Cuéllar señaló que uno de los principales avances fue la corrección del proceso de timbrado de nómina y el fortalecimiento de los mecanismos de control interno, con el propósito de reducir posibles diferencias fiscales y evitar afectaciones a las finanzas municipales.

“Fue importante acudir y explicar con claridad lo que ocurrió, cómo se atendió el problema y las medidas que se implementaron para evitar que vuelva a presentarse una situación similar”.

El edil indicó que el tema continuará bajo revisión para garantizar que los procedimientos administrativos y fiscales del Ayuntamiento se mantengan en orden y se prevengan situaciones similares en el futuro.

Respecto a los señalamientos relacionados con la adquisición de barredoras, afirmó que ese procedimiento fue revisado por la Auditoría Superior del Estado durante ejercicios anteriores sin que se emitieran observaciones o se detectaran irregularidades.

El presidente municipal explicó que los órganos fiscalizadores pueden enfocar sus revisiones en distintos rubros cada año, por lo que no necesariamente se auditan los mismos conceptos en cada ejercicio fiscal.

“Durante los tres años señalados en las denuncias públicas recientes, la Auditoría Superior del Estado revisó el tema de las barredoras sin encontrar irregularidades”.

Pérez Cuéllar reiteró que la administración municipal continuará enfocada en fortalecer las finanzas públicas, mantener la transparencia en el manejo de los recursos y dar seguimiento a los temas prioritarios para la ciudadanía.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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