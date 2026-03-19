Investigan homicidio de menor en Ciudad Juárez; madre es principal sospechosa

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Fiscalía mantiene detenidas a cuatro personas por posible encubrimiento en caso ocurrido al norponiente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Autoridades estatales investigan el homicidio de un menor de 2 años, cuyo cuerpo fue localizado en el kilómetro 27 de la carretera a Casas Grandes, en un caso que ha generado conmoción social en la ciudad.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la causa de muerte fue un golpe severo en la cabeza, según los resultados preliminares de los peritajes realizados por la Fiscalía.

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La principal línea de investigación señala como presunta responsable a la madre del menor, identificada como Vianey Esmeralda H., de 24 años, mientras que otras cuatro personas —incluidos familiares directos— permanecen detenidas por su posible participación en el encubrimiento.

Las autoridades indicaron que el caso también involucra posibles omisiones dentro del entorno familiar, lo que ha ampliado las investigaciones hacia la actuación de quienes convivían con el menor.

“Los peritajes establecieron que la causa de muerte fue por un golpe severo en la cabeza”

De manera preliminar, se investiga la secuencia de hechos que derivaron en el traslado y abandono del cuerpo en una zona despoblada, así como la posible participación de otras personas en estas acciones.

El cuerpo del menor permanece en el Servicio Médico Forense, mientras la Fiscalía de Distrito Zona Norte continúa con entrevistas, revisión de cámaras de vigilancia y trabajo pericial para esclarecer completamente lo ocurrido.

El caso ha puesto nuevamente en el centro del debate la violencia infantil y la responsabilidad de los entornos familiares en la protección de niñas y niños, en un contexto de investigación que aún se mantiene en curso.

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