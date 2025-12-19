Instalará Obras Públicas sistema de riego y domo en parque Kanilaka Nawa

Publicidad - LB2 -

La obra forma parte del Presupuesto Participativo y contempla una inversión superior a 4.4 millones de pesos en la colonia Reserva del Valle

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas inició los trabajos para la instalación de un sistema de riego y la construcción de un domo en el parque Kanilaka Nawa, ubicado en el cruce de las calles Paseos del Real y Hacienda de San Miguel, en la colonia Reserva del Valle.

Las acciones forman parte de los proyectos aprobados dentro del programa de Presupuesto Participativo, mediante el cual habitantes del sector impulsaron mejoras a espacios públicos de uso comunitario.

El director general de Obras Públicas, Daniel González García, informó que las labores apenas comenzaron, pero avanzan conforme a lo programado, con el objetivo de concluir la obra en tiempo y forma.

“Los trabajos ya iniciaron y se desarrollan de acuerdo con lo planeado para entregar la obra oportunamente”, señaló el funcionario.

De acuerdo con la dependencia, la inversión proyectada asciende a 4 millones 425 mil 781.16 pesos, recursos destinados tanto a la infraestructura hidráulica del sistema de riego como a la edificación del domo que dará sombra y protección a los usuarios del parque.

El titular de Obras Públicas recordó que el parque ya había sido intervenido previamente, cuando se realizaron trabajos de rehabilitación que incluyeron la instalación de juegos infantiles para niñas y niños con discapacidad, malla sombra, mobiliario urbano y la construcción de una cancha de usos múltiples.

Finalmente, González García subrayó que la participación vecinal ha sido determinante para el desarrollo de obras en la zona, ya que a través del Presupuesto Participativo se han concretado proyectos de rehabilitación de parques y vialidades, fortaleciendo el entorno urbano y la convivencia comunitaria.

