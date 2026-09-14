Instalará Limpia más de 100 tambos para basura durante el Grito de Independencia

Publicidad - LB2 -

La dependencia realiza limpieza, barrido, corte de hierba y apoyo logístico previo a la celebración patria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia alista un operativo especial con motivo de la celebración del Grito de Independencia, con labores intensivas de limpieza, barrido, corte de hierba y apoyo logístico en la zona donde se desarrollará el evento.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que las cuadrillas trabajan desde la semana pasada en los preparativos, con el objetivo de ofrecer espacios limpios, seguros y en condiciones adecuadas para las familias que acudirán a la festividad.

- Publicidad - HP1

Como parte del operativo, se instalarán más de 100 tambos para basura a lo largo de la avenida donde se llevará a cabo la celebración, a fin de facilitar la correcta disposición de residuos durante el evento.

“Estamos trabajando de manera coordinada para que los juarenses encuentren espacios limpios y seguros”.

Solís Kanahan señaló que la limpieza en eventos masivos también está relacionada con la seguridad de las personas asistentes, por lo que las cuadrillas mantendrán labores antes, durante y después de la jornada.

El funcionario indicó que la dependencia colabora con otras áreas municipales en la instalación de infraestructura y en el acondicionamiento general del espacio destinado a la celebración patria.

La Dirección de Limpia pidió a la ciudadanía depositar la basura en los contenedores instalados o llevar una bolsa para sus residuos, especialmente en caso de acudir con alimentos o bebidas.

Solís Kanahan advirtió que, ante la posibilidad de lluvias durante los próximos días, es importante evitar que botellas, bolsas u otros desechos permanezcan en el suelo, ya que podrían representar un riesgo para los asistentes o generar obstrucciones.

La dependencia informó que los trabajos continuarán este martes para garantizar que la celebración del Grito de Independencia se desarrolle en un entorno limpio, ordenado y seguro.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la población para colaborar con el mantenimiento del espacio público y contribuir a que la festividad se realice en condiciones dignas para las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.