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Instalan Puntos Limpios en cinco sectores de Ciudad Juárez

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POR Redacción ADN / Agencias
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Los contenedores estarán disponibles durante el fin de semana para recibir muebles, tiliches y artículos en desuso.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia invitó a las familias juarenses a utilizar los contenedores del programa Punto Limpio a tu Colonia, instalados durante este fin de semana en cinco sectores de la ciudad.

El director de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que el objetivo es facilitar a la población la disposición adecuada de tiliches y artículos que ya no se utilizan en los hogares.

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El funcionario señaló que estos espacios buscan acercar a las colonias una alternativa práctica para desechar muebles, enseres domésticos y otros objetos en desuso, a fin de evitar que sean abandonados en calles, parques o terrenos baldíos.

Los contenedores fueron instalados en el fraccionamiento Senderos de San Isidro, en el cruce de las calles Leonardo Solís Barraza y Sendero de Camorritos, así como en Urbivilla del Cedro etapa VII, en las calles Montes del Cantal y Cedros de la Ensenada.

También se colocaron en las calles Andrés Castro y Enrique Creel, del fraccionamiento Fundadores; en Acacias y Pradera de Almendro, del fraccionamiento Arecas I; y en Tierra y Libertad, en la Unidad Habitacional Emiliano Zapata, dentro de la Fiesta Patronal de la Parroquia San Mateo.

Solís Kanahan exhortó a los vecinos de estos sectores a aprovechar la presencia de los contenedores y llevar sus tiliches directamente a los puntos habilitados, como una forma de contribuir al cuidado de las calles y espacios públicos.

La Dirección de Limpia informó que los Puntos Limpios tienen una capacidad de 30 metros cúbicos y están destinados a recibir muebles, tiliches, artículos en desuso y pequeñas cantidades de llantas.

La dependencia recordó que en estos contenedores no se reciben escombro, tierra, residuos peligrosos ni materiales provenientes de desponchadoras, por lo que pidió a la ciudadanía respetar las disposiciones para mantener el servicio en funcionamiento.

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