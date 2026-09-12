Supervisa alcalde limpieza de dique en Senderos de San Isidro

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Las labores forman parte de la séptima edición del programa Juárez Amanece Limpio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Héctor Ortiz Orpinel supervisó los trabajos de limpieza realizados en un dique del fraccionamiento Senderos de San Isidro, como parte de la séptima edición del programa Juárez Amanece Limpio.

Las acciones se llevaron a cabo en el dique ubicado sobre la calle Sendero del Monte, donde personal administrativo de la Dirección General de Servicios Públicos y de la Dirección de Atención y Bienestar Animal participó durante varios días en el retiro de basura, tierra, tiliches y otros residuos acumulados.

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Durante el recorrido, Ortiz Orpinel reconoció el trabajo de los empleados municipales que participaron en la jornada y agradeció el esfuerzo realizado para concluir la limpieza del sector.

El alcalde destacó la importancia de mantener en buenas condiciones este tipo de espacios, especialmente durante la temporada de lluvias, ya que su limpieza contribuye a mejorar su funcionamiento y reducir posibles afectaciones en la zona.

El director general de Servicios Públicos, César Alberto Tapia Martínez, informó que además del dique se atendió un terreno localizado en el mismo fraccionamiento, donde también se realizaron labores de limpieza con apoyo de vecinos del sector.

El funcionario municipal señaló que los trabajos en Senderos de San Isidro forman parte de una estrategia coordinada del Gobierno Municipal para llevar jornadas de limpieza y atención a distintas colonias de la ciudad.

De acuerdo con el municipio, el programa Juárez Amanece Limpio busca recuperar espacios públicos, mejorar las condiciones de las comunidades y fomentar la participación ciudadana en el cuidado del entorno urbano.

En la supervisión participaron también la directora de Atención y Bienestar Animal, Alma Arredondo; la directora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza; y el director de Limpia, Gibran Solís Kanahan.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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