Arranca Sport Fest 2026 con más de 4 mil atletas en Ciudad Juárez

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Durante diez días se realizarán competencias en más de 35 disciplinas deportivas en distintas sedes municipales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la participación de más de 4 mil atletas reunidos en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos, fue inaugurado oficialmente el Sport Fest 2026, evento que concentrará competencias deportivas durante diez días en Ciudad Juárez.

La ceremonia de apertura se realizó este viernes en el histórico recinto deportivo, en un ambiente marcado por luces, música y presentaciones coreográficas, como parte del arranque formal de una de las actividades deportivas institucionales de mayor convocatoria en la región fronteriza.

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El director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, Juan Escalante, destacó durante el acto el impulso que, dijo, mantiene la ciudad en materia de infraestructura deportiva y promoción del talento local.

“Quiero comenzar agradeciendo de manera muy especial a quienes hacen posible que nuestra ciudad siga avanzando con paso firme”.

Escalante encabezó el conteo regresivo con el que se dio inicio formal al programa de actividades, acompañado por autoridades municipales y deportistas juarenses que participaron en la ceremonia protocolaria.

Las competencias del Sport Fest 2026 se desarrollarán del 11 al 20 de septiembre, periodo en el que se activarán más de 35 disciplinas deportivas en distintos complejos y espacios públicos del municipio.

Entre las disciplinas contempladas se encuentran ajedrez, boxeo, taekwondo, tiro con arco, natación, fútbol, voleibol, handball, judo, charrería, off road y roller derby, además de otras actividades que forman parte del calendario deportivo.

Las sedes alternas incluyen el Parque Extremo, el Gimnasio Adaptado Lic. Benito Juárez García, así como diversos campos deportivos y centros comunitarios, donde se distribuirán las competencias según la disciplina y la logística programada.

Con esta edición, el Gobierno Municipal busca fortalecer la práctica deportiva, promover la participación de atletas locales y ampliar el uso de espacios públicos destinados a la activación física en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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