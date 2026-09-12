Advierte Protección Civil por temperatura de hasta 38 grados en Juárez

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La dependencia pidió tomar precauciones ante las condiciones de calor previstas para este sábado y el resto del fin de semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil emitió una advertencia por temperaturas elevadas para este sábado 12 de septiembre, ante el pronóstico de una máxima de 38 grados centígrados en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la dependencia, durante el día se espera cielo soleado y una probabilidad baja de lluvia, estimada entre 2 y 6 por ciento, por lo que prevalecerán condiciones calurosas en la mayor parte de la jornada.

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El pronóstico también contempla vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 26 y 36 kilómetros por hora, principalmente durante la tarde.

Para la noche se prevé una temperatura mínima de 25 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado y vientos de 5 a 25 kilómetros por hora.

Protección Civil indicó que las ráfagas nocturnas podrían incrementarse hasta los 40 kilómetros por hora, mientras que la posibilidad de precipitación se mantendrá mínima.

Las condiciones de calor continuarán durante los próximos días. Para el domingo se pronostica una temperatura máxima de 37 grados y mínima de 24, con probabilidad de lluvia de entre 3 y 25 por ciento.

El lunes se espera una ligera disminución en la temperatura, con una máxima de 36 grados y mínima de 23, aunque la probabilidad de lluvia aumentará a un rango de entre 2 y 35 por ciento.

Ante este panorama, la Dirección General de Protección Civil mantiene la advertencia por calor en Ciudad Juárez y llamó a la población a tomar precauciones durante las actividades al aire libre.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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