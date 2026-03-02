Prevé Protección Civil vientos de hasta 55 km/h y lluvias dispersas en el estado

Publicidad - LB2 -

Rachas podrían generar tolvaneras en carreteras y caída de aguanieve en la Sierra Tarahumara.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para el inicio de semana se pronostican vientos moderados a fuertes y probabilidad de lluvias en distintas regiones de Chihuahua, con posibles afectaciones en tramos carreteros y zonas serranas.

De acuerdo con el reporte, las ráfagas podrían superar los 55 kilómetros por hora en municipios como Rosales, Satevó, Valle de Zaragoza, Parral, San Francisco del Oro y Allende, mientras que en Guerrero, Cuauhtémoc, Meoqui y Delicias podrían rebasar los 45 km/h.

En el norte, noroeste y suroeste —incluidos Ahumada, Janos, Casas Grandes y Guachochi— se estiman vientos superiores a 35 km/h. Estas condiciones podrían generar tolvaneras en carreteras, principalmente en vías que atraviesan Rosales, Satevó, Valle de Zaragoza y Parral.

La CEPC indicó que se esperan lluvias dispersas a moderadas con chubascos en Guadalupe y Calvo y Balleza, así como precipitaciones aisladas en Nonoava, Satevó, Rosario y El Tule, y ligeras en Bocoyna, Carichí, Guachochi, Batopilas, Morelos, Chihuahua y Parral. Las lluvias podrían estar acompañadas de granizo y caída de aguanieve durante la madrugada del martes en partes altas de la Sierra Tarahumara.

Para el martes 3 de marzo se prevé ambiente fresco a templado por la mañana y poco caluroso a caluroso por la tarde, con condiciones de frío a muy frío en la zona serrana. Ese día, las rachas podrían superar los 55 km/h en Juárez, Ascensión y Janos, y los 45 km/h en Ahumada, Casas Grandes, Madera, Cuauhtémoc y Balleza, con posibilidad de tolvaneras en el norte del estado.

Las lluvias serán de aisladas a dispersas en municipios como Guadalupe y Calvo, Meoqui, Julimes, Delicias, Parral y Jiménez, con acumulados de hasta 5 milímetros, además de precipitaciones ligeras en Morelos, Guachochi, Balleza y Aldama. En zonas altas de la región serrana podría presentarse aguanieve durante la madrugada del miércoles.

La dependencia recomendó extremar precauciones al conducir por posibles tolvaneras, evitar encender fogatas en campo abierto para prevenir incendios forestales, protegerse de cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado y utilizar protector solar en zonas de calor intenso.

