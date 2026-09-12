Alcanza Juárez Amanece Limpio 70 colonias atendidas

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El alcalde llamó a vecinos de Urbivilla del Cedro a conservar parques, diques y espacios públicos recuperados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El programa Juárez Amanece Limpio, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, alcanzó este sábado 70 colonias atendidas con la intervención en Urbivilla del Cedro etapa 7, como parte de las acciones municipales para recuperar parques, diques y espacios públicos.

El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel encabezó la jornada y señaló que estos trabajos forman parte del compromiso de intervenir 110 colonias, estrategia iniciada por el alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar.

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Durante su mensaje, Ortiz Orpinel reconoció a las y los empleados municipales que durante las últimas dos semanas acudieron al sector para realizar labores de limpieza y promover la participación vecinal.

El alcalde destacó que parte del personal que se sumó a las jornadas desempeña normalmente funciones administrativas, por lo que agradeció su disposición para participar en tareas comunitarias en beneficio de la ciudad.

“Que hoy vengan con su tiempo, de manera personal, y lo puedan entregar a la comunidad, a Ciudad Juárez, es algo que nos hace sentir muy orgullosos de nuestros empleados municipales”.

Ortiz Orpinel también reconoció la participación del Cabildo, al señalar que regidores y la Sindicatura contribuyen con la aprobación de los recursos públicos necesarios para desarrollar este tipo de acciones en las colonias.

El presidente municipal afirmó que encontrar parques sin atención durante más de 20 años refleja el rezago que enfrentó por largo tiempo el suroriente de la ciudad, por lo que el Gobierno Municipal ha reforzado su presencia en estos sectores.

Sin embargo, advirtió que la recuperación de los espacios públicos requiere también de la participación ciudadana, especialmente una vez concluidas las jornadas de limpieza y rehabilitación.

El alcalde pidió mantener libres de basura los diques, al señalar que estas infraestructuras no son depósitos de desechos, sino espacios que cumplen una función preventiva durante las lluvias al contener agua y reducir riesgos de escurrimientos.

“La manera de recuperar los espacios públicos y transformar nuestra ciudad es mantenerlos”.

Ortiz Orpinel recordó que el municipio cuenta con el programa El Cochino de la Semana, mediante el cual la ciudadanía puede reportar a personas sorprendidas arrojando basura, incluso con fotografías o datos de los vehículos utilizados.

El director general de Servicios Públicos, César Alberto Tapia Martínez, informó que durante las seis jornadas anteriores de Juárez Amanece Limpio se retiraron más de 17 mil toneladas de tiliches, tierra de arrastre, escombro y basura, además de más de 30 mil llantas.

El funcionario agregó que también se han pintado 28 mil 700 metros cuadrados de superficie, intervenido 58 diques, siete arroyos y más de 50 parques, además de instalar 30 contenedores en distintos puntos limpios.

Tapia Martínez explicó que cada mes se trabaja en 10 colonias y que las jornadas continuarán hasta diciembre, con la participación coordinada de diversas dependencias municipales.

La vecina Olga Nayeli Rubio Silva agradeció la limpieza de diques y la rehabilitación de espacios públicos en Urbivilla del Cedro, al señalar que durante aproximadamente dos décadas los habitantes habían solicitado atención para el sector.

Rubio Silva se comprometió a trabajar de la mano con el Gobierno Municipal y convocó a los habitantes de la zona a cuidar los espacios que fueron recuperados.

En la jornada participó personal de Servicios Públicos Municipales, Limpia, Parques y Jardines, Desarrollo Social, Atención Ciudadana y Centros Comunitarios, entre otras áreas del Gobierno Municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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