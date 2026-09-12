Destacan vecinos mejoras por Juárez Amanece Limpio en Urbi Villa Bonita

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Habitantes del sector resaltaron la recuperación de un parque y un dique como espacios para la convivencia comunitaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Vecinos de Urbi Villa Bonita destacaron los beneficios del programa Juárez Amanece Limpio, luego de las acciones realizadas para atender un parque y un dique ubicados en este sector de la ciudad.

Sonia Camacho, habitante de la colonia, señaló que contar con un parque limpio y en mejores condiciones representa una oportunidad para fortalecer la convivencia entre familias, niñas, niños y adultos de la comunidad.

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Durante un diálogo con el presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel, la vecina agradeció los trabajos realizados en el sector y resaltó que la recuperación de espacios públicos tiene un impacto directo en la calidad de vida de quienes habitan la zona.

Camacho consideró que las áreas comunes rehabilitadas permiten que la comunidad vuelva a apropiarse de los espacios y los utilice para actividades de recreación, convivencia y encuentro vecinal.

“Juárez Amanece Limpio representa un trabajo que beneficia a toda la comunidad”.

La vecina señaló que, una vez concluidas las labores de limpieza, corresponde a los habitantes participar en el cuidado y conservación del lugar, a fin de mantenerlo en buenas condiciones.

Ortiz Orpinel destacó que la recuperación de espacios comunes permite generar condiciones para impulsar posteriormente estrategias orientadas a mejorar la infraestructura de las colonias.

El alcalde refrendó a los habitantes de Urbi Villa Bonita su disposición para continuar trabajando de manera coordinada con la comunidad, con el propósito de avanzar en acciones de mejora urbana en la frontera.

El director general del Instituto Municipal del Deporte, Juan Carlos Escalante Suárez, informó que personal de la dependencia participó en la atención de esta colonia, donde se realizaron trabajos de limpieza en el parque y en el dique del sector.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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