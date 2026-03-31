Instalan escultura de Juan Pablo Chipe en Plaza Cervantina de Ciudad Juárez

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Obra forma parte de estrategia para resignificar espacios públicos y fortalecer la cultura en el Centro Histórico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las acciones para fortalecer la vida cultural y resignificar los espacios públicos del Centro Histórico, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) acompañó la instalación de una escultura del artista visual Juan Pablo Chipe en la Plaza Cervantina.

La obra se exhibe de manera temporal en un espacio cultural dentro de la panadería Rezizte, donde además se promueven actividades artísticas y comunitarias.

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La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que este tipo de intervenciones buscan recuperar espacios urbanos mediante el arte y fomentar la identidad cultural de la ciudad.

“Resignificar cada lugar a través del arte, la literatura y la música permite reconstruir el tejido social y fortalecer nuestra identidad”.

La instalación de la pieza se realizó en el marco de la brigada “Juárez Amanece Limpio”, en colaboración con instancias municipales, el Centro Fundacional, el Instituto Municipal del Deporte y colectivos artísticos independientes.

El espacio que alberga la escultura también funciona como sede de residencias artísticas, talleres de grabado y serigrafía, impulsados por agrupaciones locales, lo que refuerza su papel como punto de encuentro cultural en el primer cuadro de la ciudad.

Juan Pablo Chipe, artista originario de la frontera México–Estados Unidos y radicado en Madrid, desarrolla una obra centrada en la revalorización de materiales reciclados y la reflexión sobre la cultura contemporánea, con presencia en exposiciones internacionales.

Con esta iniciativa, el IPACULT reafirma su estrategia de impulsar la participación comunitaria y generar alianzas entre instituciones y sociedad civil, con el fin de consolidar espacios culturales activos en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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