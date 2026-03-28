Instala Municipio nuevas estaciones de calistenia en parques de Ciudad Juárez

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El proyecto contempla ampliar espacios para actividad física gratuita en distintas zonas de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Parques y Jardines, avanza en la instalación de nuevas estaciones de calistenia en parques públicos, como parte de los proyectos de inversión pública correspondientes al año 2025.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que actualmente se desarrollan trabajos en el Parque Revolución, donde ya se realiza el colado de una de estas estructuras, ante el incremento en la demanda de espacios para la actividad física en el poniente de la ciudad.

“Es un espacio muy grande que presta servicio a una importante cantidad de habitantes, en una zona donde históricamente han faltado espacios públicos”.

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El funcionario explicó que estas estaciones están diseñadas para beneficiar a distintos grupos de edad, al ofrecer una alternativa accesible y sin costo para la práctica de ejercicio al aire libre.

En los últimos cuatro años y medio, el municipio ha instalado cerca de 50 estaciones de calistenia, y como parte del proyecto más reciente se contempla la colocación de 15 nuevas estructuras en parques ubicados en zonas como Olivia Espinosa, Hacienda de las Torres, la colonia Progresista, Residencial Gardeno y próximamente en La Chaveña.

La estrategia busca distribuir de manera equitativa la infraestructura deportiva, con el fin de acercar estos espacios a un mayor número de habitantes en distintos sectores de la ciudad.

Además del equipamiento, la dependencia prevé la reactivación del programa de empleo temporal, mediante el cual instructores capacitan a los usuarios sobre el uso adecuado de las estaciones y promueven la activación física.

Durante 2024, este programa registró más de 3 mil asistencias en un periodo de tres meses, lo que evidenció el interés de la población por este tipo de actividades, especialmente entre quienes no tienen acceso a gimnasios.

“Este tipo de proyectos no solo promueven la salud física, también fortalecen la convivencia comunitaria”.

Las autoridades municipales indicaron que en las próximas semanas se emitirá una convocatoria para que la ciudadanía pueda integrarse nuevamente a los programas de entrenamiento en los parques intervenidos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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