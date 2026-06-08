Instala JMAS nueva tubería para mejorar suministro de agua en Riberas del Bravo

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La obra contempla 200 metros de infraestructura hidráulica y beneficiará a más de 5 mil cuentas del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) realiza trabajos de instalación de nueva tubería en el fraccionamiento Riberas del Bravo con el propósito de fortalecer el suministro de agua potable para miles de familias que habitan en las distintas etapas de ese sector de la ciudad.

La obra se desarrolla sobre la calle Rivera del Bravo, donde personal técnico lleva a cabo la colocación de 200 metros de tubería de ocho pulgadas de diámetro, infraestructura que permitirá incrementar la capacidad de abastecimiento en la zona.

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El coordinador del Distrito 2 de Agua Potable de la JMAS, Jorge Guerrero, informó que la nueva línea será conectada a una tubería de 10 pulgadas ubicada sobre la carretera Juárez–Porvenir, integrándose al sistema de distribución alimentado por el pozo 264.

“Esta tubería beneficiará a todas las etapas de Riberas del Bravo, ya que forman parte de un mismo circuito”.

La interconexión permitirá incorporar un mayor volumen de agua potable al sistema, lo que se reflejará en una mejora del servicio para más de 5 mil cuentas registradas en el sector.

De acuerdo con la dependencia, durante los primeros dos días de labores se han instalado aproximadamente 80 metros lineales de tubería, por lo que los trabajos continuarán hasta completar la totalidad del proyecto.

La JMAS indicó que las maniobras se realizan de forma intermitente y en horarios de menor flujo vehicular, con la finalidad de reducir las afectaciones a la circulación y a las actividades cotidianas de las personas residentes.

La obra forma parte de las acciones de fortalecimiento de la infraestructura hidráulica en el suroriente de Ciudad Juárez, una de las zonas con mayor crecimiento habitacional de los últimos años.

“Al incorporar un mayor flujo de agua potable proveniente de otro pozo, se reflejará una mejora en el suministro para los usuarios”.

La dependencia agradeció la comprensión de la ciudadanía ante las molestias temporales derivadas de las labores y reiteró que los trabajos buscan mejorar la calidad y continuidad del servicio de agua potable para las familias de Riberas del Bravo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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