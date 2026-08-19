Define PAN recorridos en Chihuahua para perfilar candidaturas municipales rumbo a 2027

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Daniela Álvarez informó que el partido revisará escenarios locales antes de definir perfiles para alcaldías en Chihuahua.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, informó que el partido iniciará recorridos por los principales municipios de Chihuahua para identificar perfiles con condiciones competitivas rumbo a las alcaldías en el proceso electoral de 2027.

La dirigente panista explicó que las candidaturas municipales aún no están definidas y que el trabajo territorial tendrá como objetivo levantar sondeos, revisar escenarios políticos locales y escuchar a militantes, liderazgos y estructuras municipales antes de tomar decisiones.

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Álvarez señaló que las comisiones recientemente aprobadas dentro del partido tendrán la responsabilidad de acudir a distintas regiones del estado para conocer de primera mano el ambiente político y electoral en cada municipio.

“Estaremos visitando cada uno de los municipios para hacer el trabajo que corresponde y les avisaremos cuándo se darán las definiciones”, expresó.

De acuerdo con la presidenta estatal del PAN, las primeras definiciones podrían comenzar a conocerse aproximadamente dentro de un mes, aunque precisó que algunos municipios podrían requerir un periodo más amplio de análisis por sus condiciones políticas particulares.

Álvarez también confirmó que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN tendrá participación directa en algunos municipios considerados estratégicos, como parte del proceso interno para evaluar escenarios de competencia y posibles perfiles.

El proceso forma parte de una nueva etapa de organización interna de Acción Nacional en Chihuahua, en la que el partido buscará medir fortalezas locales, valorar aspirantes y preparar su estructura territorial con miras al calendario electoral de 2027.

Las próximas semanas serán relevantes para el PAN estatal, que concentrará su actividad en recorridos municipales y análisis político antes de definir oficialmente quiénes podrían encabezar sus candidaturas a las presidencias municipales en Chihuahua.

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