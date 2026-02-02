Iniciarán repavimentación de las calles Portales, Senecú y Baudelio Pelayo

Publicidad - LB2 -

Las obras comenzarán este martes y abarcarán más de 31 mil metros cuadrados en fraccionamientos del sector Campestre.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y prevenir afectaciones a los vecinos, la Dirección General de Obras Públicas anunció que a partir de este martes 3 de febrero iniciarán los trabajos de repavimentación en las calles Portales, Senecú y Baudelio Pelayo, en fraccionamientos del sector Campestre.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que las labores contemplan el retiro del material dañado y la posterior colocación de nueva carpeta asfáltica, por lo que habrá presencia constante de personal y maquinaria pesada en la zona.

- Publicidad - HP1

Las vialidades a intervenir corresponden a áreas de alta circulación en fraccionamientos como Campestre San Marcos, Jardines de Campestre, Rincones de San Marcos, Bermúdez y Jardines Senecú, lo que representa un impacto directo en la movilidad cotidiana de los habitantes del sector.

De acuerdo con lo detallado por la dependencia, los tramos que serán rehabilitados son: calle de los Portales, de bulevar Tomás Fernández a calle del Acueducto; calle Senecú, de calle del Acueducto a avenida del Campestre; y calle Baudelio Pelayo, de avenida del Campestre a bulevar Tomás Fernández.

González García señaló que en total se intervendrán 31 mil 397.60 metros cuadrados de superficie, por lo que se trata de una obra de alcance significativo para mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.

“Será una obra de gran beneficio para los habitantes del sector”, expresó el funcionario municipal.

Ante el inicio de los trabajos, se exhortó a los automovilistas a utilizar vías alternas y salir con anticipación de sus hogares, ya que los cierres parciales y la operación de maquinaria darán inicio a partir de las 9:00 de la mañana, lo que podría generar congestionamientos temporales en la zona.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.