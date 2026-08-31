Inician 294 mil alumnos ciclo escolar en escuelas de la Zona Norte

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Autoridades estatales dieron el arranque oficial en la Secundaria Federal 16, en Parajes del Sol.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades estatales encabezaron el inicio del ciclo escolar 2026-2027 en la Zona Norte, donde cerca de 294 mil niñas, niños y jóvenes regresaron a las aulas de Educación Básica.

El arranque oficial se realizó con el toque de timbre en la Secundaria Federal 16, ubicada en la colonia Parajes del Sol, en Ciudad Juárez.

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De acuerdo con la información presentada, el nuevo ciclo contempla el regreso a clases en 1,218 planteles de preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria de la región norte.

El acto protocolario fue encabezado por Carlos Ortiz Villegas, representante de la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, quien destacó que el inicio de clases representa la renovación del compromiso estatal con la niñez chihuahuense.

El funcionario reconoció el esfuerzo conjunto de las comunidades escolares para hacer posible la apertura de los planteles y el retorno del alumnado a las actividades académicas.

Por su parte, el subsecretario de Educación en la región, Roberto Anaya Moreno, informó que cerca de 12 mil docentes están listos para recibir a las y los estudiantes.

Anaya Moreno subrayó que el personal educativo trabajará para garantizar el derecho a una formación integral en espacios seguros, incluyentes y dignos.

Durante su mensaje a más de mil estudiantes de la Secundaria Federal 16, el funcionario los invitó a participar activamente en su formación, descubrir sus talentos y superar los obstáculos que puedan presentarse durante el ciclo escolar.

También extendió un reconocimiento al magisterio y exhortó a madres, padres de familia y tutores a mantenerse involucrados en el proceso formativo de sus hijas e hijos.

En el evento participaron representantes de Servicios Regionales de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, la Coordinación de Educación Estatal, el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, la Sección 8 del SNTE y la Asociación Municipal de Padres de Familia.

Las autoridades educativas reiteraron que el inicio del ciclo escolar en la frontera forma parte de las acciones para garantizar continuidad académica y fortalecer la atención a las comunidades escolares de la Zona Norte.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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