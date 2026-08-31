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Reafirma Estado atención a salud materna y perinatal en Ciudad Juárez

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POR Redacción ADN / Agencias
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La Secretaría de Salud destacó acciones de control prenatal, detección de signos de alarma y tamizaje neonatal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Internacional de la Obstetricia y la Embarazada, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, reafirmó su compromiso con el cuidado de la salud de mujeres embarazadas y recién nacidos en Ciudad Juárez.

Martha Sánchez, coordinadora del Programa de Salud Materna y Perinatal del Distrito 2 Juárez, destacó que la atención médica oportuna es una de las herramientas más eficaces para prevenir complicaciones graves y favorecer una maternidad saludable.

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La funcionaria señaló que en los centros de salud se llevan a cabo acciones de control prenatal, que incluyen el monitoreo constante de la presión arterial y los niveles de glucosa en pacientes embarazadas.

También se da seguimiento al estado nutricional de las mujeres gestantes, con el objetivo de identificar factores de riesgo y brindar orientación durante el embarazo.

Como parte del programa, se trabaja en la detección oportuna de signos de alarma durante el embarazo, además de proporcionar información a las mujeres y sus familias para reconocerlos.

La Secretaría de Salud indicó que, en caso de presentarse síntomas de riesgo, es importante acudir de inmediato a una unidad médica para recibir atención especializada.

En el caso de los recién nacidos, la dependencia informó que se realizan pruebas de tamizaje neonatal, orientadas a detectar de manera temprana posibles padecimientos congénitos.

Estas acciones permiten atender oportunamente condiciones de salud que pueden afectar el desarrollo de las niñas y niños, así como fortalecer el seguimiento médico desde los primeros días de vida.

La dependencia estatal señaló que también se promueve un servicio respetuoso y digno durante el proceso del parto, como parte de la atención materna y perinatal.

La Secretaría de Salud reconoció la labor diaria de médicos obstetras, personal de enfermería, parteras y personal operativo que contribuyen al cuidado y protección de la salud de madres y bebés en Ciudad Juárez.

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