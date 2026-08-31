Encabeza Maru Campos arranque del ciclo escolar 2026-2027 en Chihuahua

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La gobernadora dio inicio oficial a clases de Educación Básica y entregó útiles escolares en la primaria Pedro Leal Rodríguez.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos encabezó la ceremonia oficial de inicio del ciclo escolar 2026-2027 de Educación Básica, realizada en la Escuela Primaria Federal Pedro Leal Rodríguez, en la ciudad de Chihuahua.

Durante el evento, la mandataria estatal dirigió un mensaje de bienvenida a las y los estudiantes, a quienes invitó a aprovechar esta etapa de aprendizaje, formación y crecimiento personal.

“No dejen de tener esperanza, no dejen de soñar, porque los sueños grandes son los que cambian la vida de las personas y de las familias”, expresó.

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Campos compartió con el alumnado parte de la historia de vida del doctor Pedro Leal, cuyo nombre lleva el plantel, como ejemplo de esfuerzo y superación para las niñas y niños presentes.

La gobernadora refrendó el compromiso de su administración para continuar con acciones orientadas a fortalecer la educación y mejorar las condiciones de las escuelas en el estado.

Durante la ceremonia, encabezó la entrega simbólica de paquetes de útiles escolares a estudiantes del Jardín de Niños Estatal Mariano Valenzuela, de la Primaria Pedro Leal Rodríguez, de la Secundaria Estatal número 3085 y de la Telesecundaria Federal Elisa Griensen.

También se entregó una butaca adaptada a un alumno con discapacidad, como parte de las acciones para promover mejores condiciones de inclusión en los planteles educativos.

Posteriormente, la titular del Ejecutivo realizó la declaratoria oficial de inicio del ciclo escolar y dio el tradicional toque del timbre, con el que quedaron formalmente iniciadas las actividades escolares.

La directora del plantel, Blanca Estela Esparza, reconoció las acciones realizadas para mejorar las condiciones de la escuela y brindar apoyo para contar con instalaciones dignas, seguras y equipadas.

En representación del alumnado, la niña Carolina Acosta Vázquez agradeció a la gobernadora por el apoyo entregado y por proporcionar herramientas para que las y los estudiantes continúen con su formación.

En el evento estuvieron presentes el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla; el subsecretario de Educación Media Superior, Guillermo Márquez, y el titular de la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública, Ulises García Soto.

También asistieron los secretarios generales de las secciones 8 y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Eduardo Zendejas Amparán y Manuel Quiroz Carbajal, respectivamente.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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