Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    enero 3, 2026 | 15:09
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Inicia Pérez Cuéllar entrega de obras del Presupuesto Participativo en 2026

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El alcalde encabezó la rehabilitación del parque Mar Azul en Urbivilla del Campo con una inversión superior a 4.5 millones de pesos.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar dio inicio a la entrega de obras públicas correspondientes a 2026 con la rehabilitación del parque Mar Azul, ubicado en la colonia Urbivilla del Campo, proyecto realizado a través del esquema de Presupuesto Participativo.

    Durante el acto, el alcalde destacó que la obra representa un ejercicio de corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía, al subrayar que los recursos municipales se destinan conforme a la decisión directa de los vecinos.

    - Publicidad - HP1

    “Nos da mucho gusto arrancar el año entregándoles esta obra del Presupuesto Participativo; es una obra en conjunto, donde la gente decide en qué se gasta el recurso público”.

    La Dirección General de Obras Públicas informó que los trabajos incluyeron la construcción de guarniciones y firmes de concreto, así como una cisterna electrificada, pérgola, colocación de pasto sintético, juegos infantiles, trepador, bancas metálicas, botes de basura, arbolado, arbustos y pintura en rampas, además de labores de limpieza general.

    La inversión total ascendió a 4 millones 582 mil 275 pesos, destinados a mejorar la infraestructura y funcionalidad del espacio público para beneficio de las familias del sector.

    De manera complementaria, la Dirección General de Servicios Públicos realizó poda estética, limpieza integral y mantenimiento de luminarias tanto al interior del parque como en su perímetro, reforzando las condiciones de seguridad y uso del área.

    En representación de los vecinos, Martha Isabel Girón, proponente del proyecto, agradeció la rehabilitación del parque y expresó su interés en que se mantenga el respaldo institucional para la continuidad y conservación del espacio.

    A la entrega acudieron la síndica municipal Ana Carmen Estrada; el director general de Obras Públicas, Daniel González; el director general de Servicios Públicos, César Tapia; y el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera.

    Galería

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Asignan 45 nuevas plazas a docentes de Educación Indígena

    Con la creación de 45 nuevas plazas docentes, se garantizará el derecho a la...
    Orbe

    Gana Alexey Navalny el Premio Sajarov

    Navalny, de 45 años, actualmente cumple una sentencia de prisión de dos años y medio. Las...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.