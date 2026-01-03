Inicia Pérez Cuéllar entrega de obras del Presupuesto Participativo en 2026

Publicidad - LB2 -

El alcalde encabezó la rehabilitación del parque Mar Azul en Urbivilla del Campo con una inversión superior a 4.5 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar dio inicio a la entrega de obras públicas correspondientes a 2026 con la rehabilitación del parque Mar Azul, ubicado en la colonia Urbivilla del Campo, proyecto realizado a través del esquema de Presupuesto Participativo.

Durante el acto, el alcalde destacó que la obra representa un ejercicio de corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía, al subrayar que los recursos municipales se destinan conforme a la decisión directa de los vecinos.

- Publicidad - HP1

“Nos da mucho gusto arrancar el año entregándoles esta obra del Presupuesto Participativo; es una obra en conjunto, donde la gente decide en qué se gasta el recurso público”.

La Dirección General de Obras Públicas informó que los trabajos incluyeron la construcción de guarniciones y firmes de concreto, así como una cisterna electrificada, pérgola, colocación de pasto sintético, juegos infantiles, trepador, bancas metálicas, botes de basura, arbolado, arbustos y pintura en rampas, además de labores de limpieza general.

La inversión total ascendió a 4 millones 582 mil 275 pesos, destinados a mejorar la infraestructura y funcionalidad del espacio público para beneficio de las familias del sector.

De manera complementaria, la Dirección General de Servicios Públicos realizó poda estética, limpieza integral y mantenimiento de luminarias tanto al interior del parque como en su perímetro, reforzando las condiciones de seguridad y uso del área.

En representación de los vecinos, Martha Isabel Girón, proponente del proyecto, agradeció la rehabilitación del parque y expresó su interés en que se mantenga el respaldo institucional para la continuidad y conservación del espacio.

A la entrega acudieron la síndica municipal Ana Carmen Estrada; el director general de Obras Públicas, Daniel González; el director general de Servicios Públicos, César Tapia; y el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.