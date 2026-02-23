Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 23, 2026 | 15:36
InicioEstadoJuárez / El Paso

Inicia Obras Públicas segunda etapa del Centro de Autismo en Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

El proyecto del Presupuesto Participativo contempla estacionamiento y área de juegos sensoriales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas dio inicio a la construcción de la segunda etapa del Centro de Autismo, proyecto impulsado a través del programa de Presupuesto Participativo, con el objetivo de fortalecer la atención a niñas, niños y adolescentes, así como a sus familias.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que actualmente se realizan trabajos de terracería para preparar el terreno donde se construirá un estacionamiento, además de un área de juegos sensoriales. También se contempla la instalación de malla ciclónica perimetral, mobiliario y vegetación.

- Publicidad - HP1

Detalló que esta fase se ejecuta con una inversión de 7 millones 441 mil 501 pesos, recursos destinados a complementar la infraestructura del complejo.

El funcionario recordó que la primera etapa fue inaugurada en noviembre de 2024 y consistió en la construcción del inmueble principal, el cual incluye sala de espera, oficina administrativa, cocina, cafetería, baños, áreas de lockers y habitaciones, con una inversión superior a los 10 millones de pesos.

De acuerdo con lo informado, el centro representa el primer espacio de este tipo en la ciudad y permitirá brindar atención especializada a más de 80 personas, entre usuarios y padres de familia.

La obra forma parte de los proyectos seleccionados por la ciudadanía mediante el esquema de participación directa en el presupuesto municipal, orientado a atender necesidades sociales prioritarias.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

Entrega Luis Fernando Chacón primer cargamento de apoyos para brigadistas en Guerrero

Diputado del PRI envía ayuda al ejido El Mesteño, en medio de colecta ciudadana...
Telón

Se llevará a cabo el Festival “Tradiciones de Vida y Muerte” del 28 de octubre al 2 de noviembre

Con el objetivo de preservar y promover las tradiciones mexicanas, el Instituto para la...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.