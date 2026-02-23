Inicia Obras Públicas segunda etapa del Centro de Autismo en Juárez

Publicidad - LB2 -

El proyecto del Presupuesto Participativo contempla estacionamiento y área de juegos sensoriales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas dio inicio a la construcción de la segunda etapa del Centro de Autismo, proyecto impulsado a través del programa de Presupuesto Participativo, con el objetivo de fortalecer la atención a niñas, niños y adolescentes, así como a sus familias.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que actualmente se realizan trabajos de terracería para preparar el terreno donde se construirá un estacionamiento, además de un área de juegos sensoriales. También se contempla la instalación de malla ciclónica perimetral, mobiliario y vegetación.

Detalló que esta fase se ejecuta con una inversión de 7 millones 441 mil 501 pesos, recursos destinados a complementar la infraestructura del complejo.

El funcionario recordó que la primera etapa fue inaugurada en noviembre de 2024 y consistió en la construcción del inmueble principal, el cual incluye sala de espera, oficina administrativa, cocina, cafetería, baños, áreas de lockers y habitaciones, con una inversión superior a los 10 millones de pesos.

De acuerdo con lo informado, el centro representa el primer espacio de este tipo en la ciudad y permitirá brindar atención especializada a más de 80 personas, entre usuarios y padres de familia.

La obra forma parte de los proyectos seleccionados por la ciudadanía mediante el esquema de participación directa en el presupuesto municipal, orientado a atender necesidades sociales prioritarias.

