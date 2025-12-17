Inicia Obras Públicas recarpeteo de la calle Aguirre Laredo para mejorar la movilidad

Publicidad - LB2 -

Los trabajos abarcan el tramo de Plutarco Elías Calles a Adolfo López Mateos, con inversión superior a 3.8 mdp

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas inició los trabajos de rehabilitación de la calle Aguirre Laredo, como parte del programa de Mejoramiento de Vialidades, con el objetivo de fortalecer la movilidad y las condiciones de tránsito en este sector de la ciudad.

Las labores se concentran en el tramo que va de la avenida Plutarco Elías Calles a la Adolfo López Mateos, donde se realiza el retiro del material dañado y la posterior repavimentación con carpeta asfáltica. De acuerdo con la dependencia, previamente se llevó a cabo el fresado en una superficie de 7 mil 758 metros cuadrados.

El director general de Obras Públicas, Daniel González García, informó que la obra se ejecuta con una inversión de 3 millones 857 mil 717 pesos, recursos destinados a mejorar la durabilidad de la vialidad y a ofrecer mejores condiciones de circulación para automovilistas y transporte local.

“Habrá presencia de maquinaria y personal durante los siguientes días, por lo que pedimos paciencia a los conductores mientras se realizan los trabajos de repavimentación”, señaló el funcionario.

González García recordó que durante 2024 ya se había rehabilitado un tramo previo de esta misma vialidad, desde la avenida Valentín Fuentes hasta Plutarco Elías Calles, por lo que la continuidad de la obra permitirá mejorar de manera integral la movilidad en la zona.

La autoridad municipal indicó que estos trabajos forman parte de una estrategia para atender vialidades con mayor deterioro, reducir riesgos para los usuarios y optimizar los tiempos de traslado en distintos puntos de Ciudad Juárez.

