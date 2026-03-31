Inicia Obras Públicas instalación de luminarias en campo de beisbol Villahermosa

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Proyecto del Presupuesto Participativo contempla rehabilitación integral con inversión superior a 7.2 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas inició los trabajos para rehabilitar e instalar alumbrado en el campo de la Liga Infantil y Juvenil de Beisbol Villahermosa, como parte de los proyectos aprobados en el Presupuesto Participativo.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que actualmente se realizan labores de movimiento de terracerías en el campo principal, donde se concentrará la mayor parte de la intervención.

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El proyecto contempla la colocación de pasto sintético e infraestructura de iluminación, con el objetivo de mejorar las condiciones del espacio deportivo y ampliar su uso.

“En dicho espacio se hará la colocación de pasto sintético, así como la instalación de alumbrado”.

El funcionario recordó que durante el año pasado ya se rehabilitaron otros dos campos de esta liga, donde también se prevé la instalación de reflectores para permitir actividades deportivas en horario nocturno.

La obra cuenta con una inversión de 7 millones 250 mil 247 pesos y actualmente presenta un avance del 10%, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura deportiva en la ciudad.

Con este tipo de proyectos, el Gobierno Municipal busca impulsar el desarrollo deportivo y ofrecer espacios adecuados para la niñez y juventud juarense, a través de obras derivadas de la participación ciudadana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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