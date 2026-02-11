Inicia Obras Públicas construcción de 56 pozos de absorción en 33 puntos de Juárez

Publicidad - LB2 -

Municipio invierte 25 millones de pesos para atender encharcamientos detectados en la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas inició la construcción de pozos de absorción en 33 ubicaciones identificadas con problemas recurrentes de encharcamientos, como parte de la estrategia municipal para fortalecer la infraestructura pluvial.

El director de la dependencia, Daniel González García, informó que en estos puntos se edificarán entre uno y tres pozos, dependiendo de la magnitud del problema, lo que sumará un total de 56 pozos de absorción, con una inversión de 25 millones de pesos correspondientes al presupuesto 2025.

“Este recurso viene desde el 2025 (…) para poder hacer este apartado de dinero y aprovecharlo para todo lo que es la infraestructura pluvial”, señaló el funcionario.

Los primeros trabajos ya se realizan en los cruces de Constitución y 18 de Marzo; Cuauhtémoc y Santa Bárbara; así como en la calle Benemérito de las Américas, frente al parque del mismo nombre.

La selección de los puntos se basó en un estudio de sondeo que permitió mapear las zonas con mayores afectaciones por acumulación de agua durante precipitaciones.

El titular de Obras Públicas adelantó que para este año se prevé destinar 20 millones de pesos adicionales para continuar con este tipo de intervenciones, al considerar que los encharcamientos representan una problemática persistente en distintos sectores de la ciudad.

La administración municipal indicó que se trata de la primera ocasión en que se gestionan recursos específicos para infraestructura pluvial de esta naturaleza, con el objetivo de reducir riesgos y mejorar la movilidad en temporada de lluvias.

