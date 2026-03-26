Inicia Municipio Cruzada del Cambio 2026 para mejorar imagen urbana en Juárez

Publicidad - LB2 -

Incorporan 120 trabajadores y refuerzan limpieza en principales vialidades.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal dio inicio a los trabajos de la Cruzada del Cambio 2026, un programa enfocado en mejorar la imagen urbana y las condiciones de los espacios públicos en la ciudad.

El titular de la Dirección de Limpia informó que esta estrategia contempla la incorporación de 120 nuevos trabajadores, provenientes de empresas contratadas mediante licitación, quienes se suman a las labores en distintas avenidas.

“Las acciones incluyen limpieza general, retiro de infraestructura en desuso y emparejamiento de áreas verdes”.

- Publicidad - HP1

El programa prevé una mayor presencia de cuadrillas municipales en las principales vialidades, lo que podría generar afectaciones temporales al tránsito, por lo que se pidió comprensión a la ciudadanía.

Las labores se realizarán de lunes a sábado y forman parte de un esquema integral que busca generar resultados visibles en el corto plazo.

La Cruzada del Cambio se estructura en tres líneas de acción: mantenimiento integral de vialidades, reordenamiento urbano y regulación, así como una campaña de socialización y corresponsabilidad ciudadana.

“Pedimos paciencia, en algunos casos las molestias serán inevitables”.

El operativo incluye trabajos de limpieza en calles y avenidas, retiro de residuos y mejoras en áreas verdes, con el objetivo de transformar el entorno urbano.

Con esta estrategia, el Municipio busca elevar la calidad de vida de la población mediante intervenciones intensivas en infraestructura y servicios públicos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.