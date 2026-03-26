Inicia Morena integración de Consejos Municipales en Chihuahua

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El proceso busca consolidar la estructura territorial del partido en 10 municipios durante el primer fin de semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Morena iniciará este fin de semana la integración de los Consejos Municipales en Chihuahua, como parte de su estrategia para fortalecer la organización interna y ampliar su presencia territorial en la entidad.

El anuncio fue realizado por el presidente del Consejo Estatal de Morena, Hugo González, quien explicó que la convocatoria fue emitida por el Comité Ejecutivo Nacional como parte de la consolidación de la estructura partidista a nivel nacional.

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“Es un paso fundamental para fortalecer la vida democrática y la representación de nuestro movimiento en todo el país”.

El dirigente precisó que en una primera etapa se contempla la instalación de estos órganos en 10 municipios del estado, en seguimiento a la ruta definida por la dirigencia nacional para completar la estructura organizativa del partido.

Los Consejos Municipales estarán integrados por las presidencias y secretarías generales de los comités seccionales, lo que, de acuerdo con el dirigente, permitirá fortalecer la vinculación directa con la militancia y las bases territoriales.

“Este proceso refuerza la legitimidad y la vinculación directa con la militancia y las bases de nuestro partido”.

La instalación de los consejos será acompañada por representantes de la Comisión Nacional de Elecciones y del Comité Ejecutivo Nacional, así como por la dirigencia estatal, con el objetivo de garantizar condiciones de transparencia durante el proceso.

Entre las funciones principales de estos órganos se encuentra la organización interna, la difusión del partido y la afiliación de nuevos integrantes, además de que se aclaró que no participarán en procesos de selección de candidaturas, con el fin de mantener su carácter operativo e institucional.

Finalmente, González adelantó que a nivel nacional se prevé la integración de consejos en 260 municipios, como parte de la estrategia para consolidar la estructura de Morena en todo el país.