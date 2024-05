Inicia J+ nueva etapa de seguridad en la Escuela Luis Cabrera

Publicidad - LB2 -

En el domo de la Escuela Primaria Federal Lic. Luis Cabrera, que se encuentra de la colonia Melchor Ocampo, la J+ dio inicio este lunes a la 35ª Etapa de Seguridad y Trabajos Preventivos.

Ciudad Juárez, Chih .- Guadalupe Ivonne Manríquez Legarda, quien desde el pasado mes de septiembre es directora del plantel educativo, destacó que al tratarse de una escuela antigua, necesita muchas reparaciones.

Por eso, pidió que la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez les apoyara reparando fugas y reemplazando los sapitos en los baños, pintando las canchas y paredes exteriores, así como con pláticas a los 130 estudiantes para concientizarlos sobre el cuidado del agua.

“En la mañana vinieron a dar las pláticas y todo estuvo muy padre, muy ameno para los niños”, destacó la maestra Manríquez, quien agradeció a la J+ por la iniciativa de acercarse a atender las necesidades de los planteles educativos.

Resultado de esta plática, se realizó un concurso de dibujo sobre cuidado del agua y se premió a un ganador de cada grupo. Ellos fueron: Xóchitl Sarahí (6º Grado), Samuel Kaleb (5º), Sofía (4º), Joaquín (3º), Noah (2º) y Abril (1º).

“Es la primera vez que me toca que la J+ apoye a las escuelas y se me hace muy interesante esa parte porque no nada más están abarcando su área, sino también la parte educativa que ahora es muy importante, sobre todo por la falta de agua, inculcar a los niños sobre el cuidado del agua”, destacó la directora.

Asimismo, la escuela recibió 130 mochilas, cada una con termo y dulces, 130 boletos para llevar a sus alumnos a La Rodadora, además de chalecos y señales de alto para la brigada escolar que se encarga de cuidar la integridad de los pequeños durante la entrada y salida de la escuela.

“Muchísimas gracias por parte de los maestros, los niños, los padres y madres de familia y por parte de una servidora. Esperemos que no nomás sea en esta ocasión sino que continúen ayudándonos porque es de gran apoyo para todas las escuelitas”, finalizó Guadalupe Ivonne Manríquez.

