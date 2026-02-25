Inicia IPACULT taller de fotobordado con enfoque de género en El Chamizal

Publicidad - LB2 -

Participan 38 mujeres en espacio que combina arte, memoria y reflexión colectiva

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) inició el taller de fotobordado en la terraza del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, con la participación de 38 mujeres de distintas edades y contextos, en una propuesta que integra arte, memoria y reflexión desde una perspectiva de género.

La primera sesión reunió a estudiantes, profesionistas, trabajadoras del hogar y mujeres dedicadas al cuidado familiar, lo que permitió un intercambio diverso de experiencias y visiones. La actividad forma parte de una estrategia cultural orientada a fortalecer espacios de expresión y comunidad entre mujeres de la ciudad.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó la respuesta ciudadana y el ambiente generado durante la jornada inaugural.

“La participación fue muy positiva. Se congregaron mujeres de todas las edades, con trayectorias y realidades distintas, lo que permitió generar un espacio muy rico de convivencia, escucha y aprendizaje colectivo”.

Durante la sesión se abordó como eje temático la resiliencia en la vida de las mujeres, con la participación de la Coordinación de Resiliencia del Municipio. El diálogo propició el intercambio de experiencias personales en un entorno de confianza y reconocimiento mutuo.

Además del componente reflexivo, las asistentes trabajaron técnicas básicas de bordado y fotografía, una combinación que fomenta procesos creativos pausados y de experimentación. El taller también enfatiza el autocuidado, entendiendo la creación artística como un ejercicio de atención personal y descubrimiento de habilidades.

El programa contempla tres sesiones. En la segunda se abordarán temas relacionados con identidad y diversidad cultural, incorporando técnicas mixtas y ejercicios de creación literaria. El proceso concluirá con una exposición colectiva en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

“Más que conmemorar una fecha, buscamos sensibilizar y agradecer a las mujeres que nos precedieron y que hicieron posible el ejercicio de nuestros derechos culturales, políticos, económicos y sociales”.

Entre los aspectos destacados se encuentra la participación intergeneracional, desde adolescentes hasta mujeres adultas mayores, lo que permitió el diálogo entre distintas perspectivas en un entorno artístico y comunitario.

