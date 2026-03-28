Inicia Estado jornada de vacunación contra sarampión en Ciudad Juárez

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La campaña se extenderá hasta el 1 de abril con brigadas en colonias y módulos en centros comerciales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, puso en marcha una jornada especial de vacunación contra el sarampión en Ciudad Juárez, con el objetivo de ampliar la cobertura y prevenir brotes en la región.

El arranque se realizó en las instalaciones del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), donde se aplicaron las primeras dosis a población abierta como parte de las acciones preventivas.

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El director médico del Distrito de Salud II, Rogelio Covarrubia, explicó que esta estrategia busca reforzar el blindaje sanitario, particularmente en espacios de alta convivencia como escuelas y centros de trabajo.

“El objetivo es evitar brotes de sarampión, especialmente en espacios de convivencia”.

La jornada contempla brigadas que recorrerán colonias donde se han identificado casos, entre ellas La Cuesta, Riberas del Bravo, Parajes de Oriente, Villas de Alcalá, División del Norte y Azteca, como parte de un mapeo epidemiológico permanente.

Para estas acciones se desplegó un equipo de 40 vacunadores, quienes además aplicarán biológicos del esquema básico y vacunas correspondientes a la temporada invernal.

De manera complementaria, durante el 28 y 29 de marzo se habilitaron módulos en Plaza San Lorenzo, Plaza Talamás América y Plaza Juárez, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, con el fin de facilitar el acceso a la población.

Asimismo, los 23 centros de salud estatales en Ciudad Juárez mantendrán la aplicación permanente de vacunas de forma gratuita, sin distinción de edad, condición social o estatus migratorio, como parte de la política de cobertura universal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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