Informan regidores avances en aprovechamiento del relleno sanitario de Ciudad Juárez

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Autoridades municipales supervisaron las operaciones y el manejo de residuos en el sitio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos realizaron una visita al relleno sanitario municipal, donde recibieron información sobre las operaciones y estrategias implementadas para optimizar el aprovechamiento de este espacio.

Durante el recorrido, el director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, explicó al coordinador de la comisión, Héctor Hugo Avitia Arellanes, y al regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, las acciones que se llevan a cabo para mejorar la gestión de los residuos sólidos en la ciudad.

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El funcionario detalló que cada semana se realizan mil 565 viajes al relleno sanitario, lo que representa aproximadamente 10 mil 928 toneladas de basura recolectada provenientes de los servicios municipales.

En cuanto a los residuos industriales, indicó que se registran alrededor de 838 viajes semanales, con un volumen aproximado de 3 mil 676 toneladas de desechos.

Solís Kanahan informó que actualmente continúa el trabajo en la celda 1 del relleno sanitario, espacio que inicialmente se consideraba agotado durante la primera administración del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

El director explicó que en ese momento se había señalado que la celda ya no tenía capacidad para recibir residuos, por lo que se comenzó a trabajar en la celda 2, conforme a la información proporcionada por la empresa concesionaria anterior.

Sin embargo, tras la revisión realizada con la nueva empresa operadora, se identificó la posibilidad de seguir utilizando la celda 1, lo que permitió extender su aprovechamiento durante la administración municipal.

El funcionario agregó que durante el resto de la actual administración se continuará trabajando en la celda 2, además de contar con un plan que permitirá a la siguiente administración seguir utilizando ese espacio sin necesidad de habilitar nuevas áreas en el corto plazo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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