Informa Dirección de Limpia aumento sostenido en la generación de basura en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

En 2025 se recolectaron más de 535 mil toneladas de residuos, con picos durante periodos vacacionales, expuso el titular de la dependencia ante regidores.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, presentó ante la Comisión Edilicia de Servicios Públicos un informe sobre el comportamiento de la recolección de basura en la ciudad, en el que destacó un aumento constante en la generación de residuos sólidos urbanos durante los últimos años.

La reunión se realizó en la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez” y fue encabezada por el coordinador de la Comisión, Hugo Avitia, quien planteó diversos cuestionamientos relacionados con el servicio y su operación.

- Publicidad - HP1

Durante su exposición, Solís Kanahan detalló que en 2024 se recolectaron 507 mil 106 toneladas de basura, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 535 mil 300 toneladas, lo que confirma una tendencia al alza que, de acuerdo con el análisis, continuará en los próximos años.

El funcionario explicó que julio y diciembre fueron los meses con mayor generación de residuos, debido principalmente a los periodos vacacionales, y que diciembre se colocó como el mes con el volumen más alto, asociado a la intensa actividad social y comercial de las fiestas decembrinas. En contraste, febrero registró una disminución por contar con menos días.

Al detallar el comportamiento diario durante diciembre, señaló que lunes y martes concentran la mayor recolección, con un promedio superior a 2 mil 200 toneladas diarias, mientras que a mitad de semana el volumen disminuye y viernes y sábado presentan un ligero repunte.

Solís Kanahan indicó que los picos más altos se registraron tras los días 25 de diciembre y 1 de enero, fechas en las que el servicio se suspendió de manera programada. Al reanudarse, la basura acumulada se sumó a la recolección regular, lo que incrementó de forma considerable el volumen.

Ante esta situación, explicó que se implementaron acciones emergentes para normalizar el servicio, por lo que las cuatro empresas concesionarias ampliaron sus jornadas laborales para recuperar el rezago.

El director de Limpia añadió que durante ese periodo coincidieron tres factores que complicaron la recolección: el aumento de residuos por las fiestas, la suspensión temporal del servicio y la temporada vacacional, que generó mayor número de vehículos estacionados y reportes por obstrucción al paso de los camiones recolectores.

En la sesión también estuvo presente el regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, así como asesores de los integrantes de la Comisión.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.