Inauguran instalaciones para atender a adolescentes con problemas de adicción

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El proyecto “Nuevos Comienzos” ofrecerá tratamiento residencial a mujeres adolescentes de 14 a 17 años.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades municipales participaron en la inauguración de las instalaciones del proyecto “Nuevos Comienzos, vida sin adicciones en mujeres adolescentes”, iniciativa enfocada en brindar atención especializada a jóvenes de entre 14 y 17 años que enfrentan problemas de adicción.

El programa ofrecerá un modelo de tratamiento residencial orientado a la recuperación integral de las adolescentes, con el propósito de proporcionarles herramientas para reconstruir su proyecto de vida y avanzar hacia una etapa libre de adicciones.

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La Dirección de Atención a Organizaciones Religiosas del Gobierno Municipal acompañó la apertura del espacio, tras la invitación de representantes de Reto a la Juventud en Ciudad Juárez.

El titular de la dependencia, David Ernesto Medina Rodríguez, destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre organizaciones religiosas, sociedad civil, iniciativa privada y Gobierno, para atender problemáticas que afectan a las juventudes y sus familias.

“Reconocemos el esfuerzo de quienes impulsan proyectos como Nuevos Comienzos, ya que representan una esperanza real para muchas adolescentes y sus familias”.

En la ceremonia participaron el pastor Clemente Ríos, director nacional de Reto a la Juventud, y Jesús Cabral, director de Reto a la Juventud Ciudad Juárez, además de representantes de la empresa Eaton, que respaldan la iniciativa.

Las personas interesadas en recibir información sobre el servicio pueden comunicarse con Reto a la Juventud al teléfono 656-290-3914.

Con la apertura de estas instalaciones, el proyecto busca contribuir a la recuperación y reintegración social de adolescentes en situación de adicción, mediante atención especializada y acompañamiento residencial.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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